CrossPoint
Торговый робот нового поколения
Создан опытными трейдерами и высококвалифицированными программистами
Средний заработок наших трейдеров с роботом CrossPoint за сентябрь
$4125
CrossPoint
Торговый робот нового поколения
Создан опытными трейдерами и высококвалифицированными программистами
Период
0
365 дней
Инвестиций
$0
$100 000
Ваш доход: $25 372
С торговым роботом вы сможете:
01
Прогнозировать рынок в реальном времени
02
Автоматически открывать и закрывать сделки
03
Выполнять сделки с высокой вероятностью получения прибыли
Показатели торгового робота CrossPoint
Доходность за 6 месяцев: 26,5%
Торговый инструмент: USD/CAD
Размер депозита для комфортной торговли: $250
Минимальный размер лота: 1
Кредитное плечо: 1:200 или больше
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Лучшие условия для торговли роботами
100
100 торговых советников
450%
Доходность до 450%
TEST
Все советники протестированы
$250
Минимальный депозит от $250
30мс
Время исполнения ордеров — 30 мс
250
250 торговых инструментов
Счет
Счета в EUR, RUB, USD, BTC
MT4/5
Торговые платформы MT4/MT5
Как зарабатывать с торговыми роботами
3 простых шага на пути к стабильному доходу
01
ОТКРЫТЬ ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Открыть торговый счет и пополнить его на желаемую сумму
02
УСТАНОВИТЬ ТОРГОВОГО РОБОТА
Скачать программу для трейдинга и установить Торгового Робота
03
НАЧАТЬ ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ
Торговый Робот начинает совершать сделки, а вы — получать доход!