Средний заработок наших трейдеров с роботом CrossPoint за сентябрь

$4125

CrossPoint

Торговый робот нового поколения

Создан опытными трейдерами и высококвалифицированными программистами

 

Период

 

0

365 дней

 

Инвестиций

 

$0

$100 000

Ваш доход: $25 372

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CrossPoint

С торговым роботом вы сможете:

01

Прогнозировать рынок в реальном времени

02

Автоматически открывать и закрывать сделки

03

Выполнять сделки с высокой вероятностью получения прибыли

Показатели торгового робота CrossPoint

Доходность за 6 месяцев: 26,5%

Торговый инструмент: USD/CAD

Размер депозита для комфортной торговли: $250

Минимальный размер лота: 1

Кредитное плечо: 1:200 или больше

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Лучшие условия для торговли роботами

100

100 торговых советников

450%

Доходность до 450%

TEST

Все советники протестированы

$250

Минимальный депозит от $250

30мс

Время исполнения ордеров — 30 мс

250

250 торговых инструментов

Счет

Счета в EUR, RUB, USD, BTC

MT4/5

Торговые платформы MT4/MT5

Как зарабатывать с торговыми роботами

3 простых шага на пути к стабильному доходу

01

ОТКРЫТЬ ТОРГОВЫЙ СЧЕТ

Открыть торговый счет и пополнить его на желаемую сумму

открыть счет

02

УСТАНОВИТЬ ТОРГОВОГО РОБОТА

Скачать программу для трейдинга и установить Торгового Робота

скачать

03

НАЧАТЬ ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ

Торговый Робот начинает совершать сделки, а вы — получать доход!

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